Bodrum'da 3 hektar makilik yandı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 3 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Bodrum'un kırsal Dereköy mahallesi, Cıngıl mevkisindeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Alevlerin, ilk belirlemelere göre 3 hektar makilik alanı küle çevirdiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-13 16:22:24



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