Milas'ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan zeytinlik arazide başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. 2 helikopterin havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 1 saat süren bir müdahale ile söndürüldü. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.