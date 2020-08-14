‘Engeliz çocuk buluşmaları’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklar ziyaret edildi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı eylem planı içinde yer alan “Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi” kapsamında İl Çocuk Hakları Komitesi çocuk evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Ziyaret edilen evde kalan çocuğun resime olan ilgisi sebebiyle kendisine tuval, boya seti, resim fırçaları, bir diğer çocuğu da oyun hamurları hediye edildi.

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