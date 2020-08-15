Marmaris'te turistlerin güvenli ve huzurlu tatili



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı turistler sağlıklı, güvenli ve huzurlu tatilin tadını çıkarıyor. Plaj ve havuzları dolduran çoğunluğu İngiliz ve Rus turist renkli görüntüler sergiliyor.

Turizm cenneti Marmaris'teki konaklama tesislerine, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sonrasında tekrar uçuşların başlamasıyla yabancı turistler gelmeye başladı. Büyük bölümü İngiliz ve Rus turistler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için havuz başları ve plajları doldurdu. Otel önü plajlarda şezlonglarında uzanarak bronzlaşmaya çalışanlar, şemsiye altında kitap okuyarak denizden gelen esintiyle serinleyen turistler renkli görüntüler oluşturdu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında turistler sağlıklı bir şekilde tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

'SAĞLIKLI VE HUZURLU TATİL YAPIYORUZ'

Eşi ile tatile gelen İngiliz öğretmen Gloria Agahta Abbey (35), "En son 13 yıl önce Marmaris'e tatile gelmiştim. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Otelin hijyen kuralları çok iyi. Türk insanı ve çalışanlar çok sıcakkanlı. Türkler çok iyi niyetli olduğu için eşimle güvenli ve huzurlu bir tatil geçiriyorum. Marmaris'te tatil için yapılacak çok güzel yerler var. Sürekli deniz ve havuzun keyfini çıkarıyoruz" dedi.

İngiltere'den nişanlısıyla tatile gelen James Aoran (28) da, "Marmaris'te tatil yapmak çok güzel. Güneş, deniz keyfi yapıyorum. Huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçiriyorum. Marmaris'e üçüncü gelişim, tavsiye ediyorum" diye konuştu.

YABANCI TURİSTLER MEMNUN

Dört yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Salim Akçay, "İngiltere, Ukrayna ve Rus uyruklu misafirlerimiz var. Yabancı turistler koronavirüs ile ilgili aldığımız hijyen tedbirlerinden mutlu. Özellikle İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan ciddi talep alıyoruz. Ekim ayına kadar ön rezervasyonlarımız var. Uçuşlar devam ettiği sürece kasım ayına sarkmasını öngörüyoruz. Yabancı misafirlerimiz sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirdiklerini ifade ediyor. Umarım daha güzel turizm sezonları görürüz" dedi.

Bir beach club'ın sorumlusu Abdurrahim Geçer ise, "Şu an İngiliz ve Rus ağırlıklı turistler var. Keyifleri çok iyi. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkartıyorlar. Bizler de en iyi şekilde hizmetimizi hijyen kurallarında veriyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-08-15 08:14:47



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