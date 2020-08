Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı 

Halil İbrahim KARABIYIK/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 3 can salının içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu bölgeye geldi. Yapılan incelemede, can sallarının içerisinde bulunan 83 göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilen ve Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kıyıya çıkartıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla Halil İbrahim KARABIYIK

2020-08-15 08:48:12



