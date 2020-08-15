Dalaman’da 4 mahallenin su sorunu çözüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dalaman ilçesinde Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahallerine 2 bin 300 metre yeni hat çekildi. Böylelikle 4 mahallede mevcut 8 lt/sn olan içme ve kullanma suyu 21 lt/sn ye çıkarıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahallerinde su gözlerinin (membaların) kaptaj yapım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Birinci memba sisteme dahil etme çalışmasında bin 500 metre, ikinci memba sisteme dahil etme çalışmasında 200 metre ve üçüncü memba sisteme dahil etme çalışmasında 600 metre olmak üzere toplamda 2 bin 300 metre yeni hat çekildi. Bir hafta içinde tamamlanan çalışma neticesinde mevcut 8 lt/sn olan içme ve kullanma suyu 21 lt/sn ye çıkarıldı. Dalaman ilçesine bağlı 4 mahalle (Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik 12 mevkii (Sarılan, Kapaklı, Bozbel Gökseki, Elmacık, Armutluk, Taşbaşı Camiyanı, ,İnişdibi, Elcik Gökseki, Akbel, Sülüklü, Şahinler, Bahtiyar) mevkiileri fayda sağlayacak.

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