Gramı 200 dolar Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan, günümüzde alternatif tıp alanında kullanılan ‘Arı ürünleri’ için Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından çalışması yapılan ‘Arı zehri’ üretiminin yasal düzenlemesinin alt yapısına katkı için Muğla’da ‘Arı zehri’ çalıştayı düzenlendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gramı 200 dolar Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan, günümüzde alternatif tıp alanında kullanılan ‘Arı ürünleri’ için Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından çalışması yapılan ‘Arı zehri’ üretiminin yasal düzenlemesinin alt yapısına katkı için Muğla’da ‘Arı zehri’ çalıştayı düzenlendi.

İHA

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Arıcılar Birliği tarafından gramı 100200 dolar arasında satılan 'Arı Zehri Arama' çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak yasal düzenlemeye katkı sunması bekleniyor.

Gramı 200 dolar Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan, günümüzde alternatif tıp alanında kullanılan ‘Arı ürünleri’ için Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından çalışması yapılan ‘Arı zehri’ üretiminin yasal düzenlemesinin alt yapısına katkı için Muğla’da ‘Arı zehri’ çalıştayı düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Arıcılar Birliği tarafından gramı 100200 dolar arasında satılan ‘Arı Zehri Arama’ çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak yasal düzenlemeye katkı sunması bekleniyor.
İlaç ve kozmetik sanayinde talebin her geçen gün arttığı, Covid19 sonrası ise tüm dünyada bağışıklık sistemini güçlendirdiği için büyük rağbet gören arı ürünlerinden arı zehri üretimi için Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alt yapı ve yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Ülkemiz arıcılığı için katma değeri en yüksek ve yeni bir üretim modeli olan “Arı Zehri” üretimi, pazarlanması ve kullanımı hakkında istişarelerde bulunarak mevzuat oluşturulması için altyapı oluşturacak ‘Arı Zehri Arama Çalıştayı’nda arı zehri çıkarılması ve üretimi ile ilgili yasanın bir an önce çıkarılması istendi.

“Gramı 100200 dolar”
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Türkiye’nin önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu, arıdan elde edilen zehrin gramının 100200 dolar arasında satıldığını, fakat arı zehri konusunda yasal bir mevzuatın bulunmadığını belirterek Sağlık ve Tarım bakanlıklarının bir araya gelerek yasal mevzuat altyapısını oluşturmaları gerektiğini açıkladı. Şahin, “Arı zehri üretimi son yıllarda ülkeler arasında ciddi bir şekilde yerini aldı. 2 yıldan bu yana hem Sağlık Bakanlığından hem de Tarım ve Orman Bakanlığından böyle bir çalışmanın yapılarak bu konunun yönetmelik ve mevzuata oturtulması konusunda taleplerimiz var. Muğla arıcılıkta mihenk taşı. Biz Apiterapi diyoruz, dünya bilimi arı zehrini de bunun içinde tutuyor. Dünyanın ikinci arı üretimine sahibiz, bal üretiminde zirvedeyiz, bunu daha da ileriye taşımamız gerekir. Yine Arı Sütü, Polen ve Propolis’ te iddialı konuma gelmemiz lazım. Biz dünyanın en iyi arıcılık kongresini yapan ülkeyiz. Apiterapi ürünlerinde zirve yapmamız lazım. 3 yıldan bu yana arı zehri üretimi ülkemizde var, bunu resmileştirmek istiyoruz. Gramını 100 dolar 200 dolar diyoruz. En iyi arı zehri ülkemizde üretiliyor. Çünkü biz 9 ay arıcılık yapıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz var. 12 bin endemik bitki çeşidimiz var. Bu konuda ArGe’miz çok iyi. Sağlık ve Tarım Orman Bakanlığının bir araya gelerek mevzuatı oluşturmamız lazım. Bunun için Bakanlıklarımızdan tek ricam var, yönetmelik ve tebliğlerin bir an önce çıkartılması” dedi.

“1 milyon arı kolonisinden, 1 milyon gram arı zehri üretilebilir”
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’da geliştirilen bir makine ile bir saatte 60 kovan kolonide arı zehri sağımı yapıldığını belirtti. Saylak, “Neden arı zehri? Artık Muğla ülkedeki 15 milyon arı kolonisine ev sahipliği yapacak duruma geliyor. Çam balı üretimi hızla devam ediyor. Dünya çam balı üretiminde zirvedeki yerimizi arı zehri üretimine de yansıtabiliriz. Muğla’da geliştirilen makine ile 1 saatte 60 kovan kolonide arı zehri sağımı yapılabildiği gibi, 1 milyon koloniden 1 milyon gram arı zehri üretimi gerçekleştirilebilir ve böylece 50 milyon dolar gelir elde edilebilir. Bu hem ülke ekonomisi, hem de üreticilerimiz için müthiş bir gelir kaynağıdır. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi sonrasında immun sistemi güçlendiren arı ürünlerini tüm dünya keşfetti ve ciddi bir talep var. Şimdi merdiven altında üretilen arı zehrinin, yasa, yönetmelik ve kodeksimize sokularak, hem merdiven altı üretimden kurtarmak hem de gerekli hijyenik ortamlarda üreterek ülkemize ve üreticimize katma değerli yüksek bir gelir elde etmenin çabasındayız. Bu çalıştaydan çok iyi sonuçlarla çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’yi bilgilendirdim, çok mutlu oldu” dedi.

“Arı zehrinin ilaç olarak kullanımı oldukça eskilere dayanıyor”
Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada; “Arı zehrinin ilaç olarak kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Bugün arı zehrinin kimyasal bileşenlerinin, bundan daha fazlasına olanak tanıdığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Muğla ili arıcılık potansiyelinden yola çıkarak Üniversitemizde kurulan araştırma merkezimiz bu konuda önemli projelere imza atmaktadır. 2019 yılının son aylarında “Muğla bal arısından elde edilen arı zehri örneklerinden elde edilen kimyasal kompozisyonu ve küvez aktiviteleri tespiti” başlıklı projesi kapsamında geliştirilen arı zehri kimyasal içerik analizi Üniversitemiz Gıda Analiz Laboratuvarında yapılmaya başlandı İlerleyen süreçte de dünyadaki arı zehri üretim alanında rekabet gücümüzü daha fazla arttırabileceğimizi düşünmekteyim” dedi.

Arı zehrinin faydaları
Arı zehrinin içinde Melittin adında bir madde bulunuyor. Bu madde yapısı bozulmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan saman ve nezle gibi hastalıklar, iltihaplı eklem romatizması, kalp ve damar hastalıkları, sinir hücrelerindeki deformasyon, cilt hastalıkları, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, bölgesel sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalaman’da 4 mahallenin su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Dalaman’da 4 mahallenin su sorunu çözüldü
154 bin ton atık geri kazandırıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı geri kazanım tesisi ile bugüne kadar 154 bin ton atığın geri kazanımını sağlayarak 10 bin 267 kamyon atığın çevreyi kirletmesi engellendi.
YEREL HABERLER 154 bin ton atık geri kazandırıldı Muğla Büyükşehir ...
Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu
YEREL HABERLER Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları ...
Vali Tavlı’dan havalimanlarında Covid-19 denetimi Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’daki iki uluslararası havalimanı Dalaman ile Milas-Bodrum Havalimanında alınan yeni tip korona virüs tedbirleri denetimi yaptı.
YEREL HABERLER Vali Tavlı’dan havalimanlarında Covid-19 ...
Bitki besleme ve akdeniz sineği zararlısına dikkat
YEREL HABERLER Bitki besleme ve akdeniz sineği zararlısına dikkat
Nuri Alço, balayı için Marmaris’e geldi
YEREL HABERLER Nuri Alço, balayı için Marmaris’e geldi
Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı 
Marmaris'te turistlerin güvenli ve huzurlu tatili
YEREL HABERLER Marmaris'te turistlerin güvenli ve huzurlu tatili
Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda ...
Eski milletvekilinin mezarı babalık davası için açıldı Muğla’nın Milas ilçesinde 3 kız kardeşin açtığı babalık davası kapsamında, fiziksel benzerliklerinin olduğunu öne sürdükleri eski milletvekili Rifat Adnan Akarca’nın mezarı DNA testi için açıldı
YEREL HABERLER Eski milletvekilinin mezarı babalık davası için ...
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
DEKAMER’den Caretta Caretta açıklaması
YEREL HABERLER DEKAMER’den Caretta Caretta açıklaması
Milas'ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milas'ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti
Yunanlıların ‘can salı’ oyunu
YEREL HABERLER Yunanlıların ‘can salı’ oyunu
Kaymakam Fırat’tan, Başkan Karaca’ya iadeyi ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Fırat’tan, Başkan Karaca’ya iadeyi ziyaret
Nesli tükenme tehlikesinde olan karakulak yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesinde olan karakulak yol ...
Muğla'da öldürülen Pınar'ın babası: Kızımın yanında en son görülen işletmeci Nazlı
YEREL HABERLER Muğla'da öldürülen Pınar'ın babası: Kızımın yanında ...
Bodrum’un fuhuş baronu ve adamları yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum’un fuhuş baronu ve adamları yakalandı
Başkan Gürün’den Çağrı Merkezi’ne ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşlara 7/24 hizmet veren Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Çağrı Merkezi’ne ziyaret Muğla ...
Ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
YEREL HABERLER Ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi ...
Çatal Kuyruklu Kelebek ilgi odağı oldu Türkiye’de türüne az rastlanan ‘Zebra Çatal Kuyruklu Kelebek’ Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşların ilgi odağı oldu.
YEREL HABERLER Çatal Kuyruklu Kelebek ilgi odağı oldu Türkiye’de ...
‘Engeliz çocuk buluşmaları’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklar ziyaret edildi.
YEREL HABERLER ‘Engeliz çocuk buluşmaları’ Aile, Çalışma ve Sosyal ...
Bodrum'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Milas'ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Milas'ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X