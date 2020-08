Gramı 200 dolar Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan, günümüzde alternatif tıp alanında kullanılan ‘Arı ürünleri’ için Sağlık ve Tarım Bakanlığı tarafından çalışması yapılan ‘Arı zehri’ üretiminin yasal düzenlemesinin alt yapısına katkı için Muğla’da ‘Arı zehri’ çalıştayı düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Arıcılar Birliği tarafından gramı 100200 dolar arasında satılan ‘Arı Zehri Arama’ çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak yasal düzenlemeye katkı sunması bekleniyor.

İlaç ve kozmetik sanayinde talebin her geçen gün arttığı, Covid19 sonrası ise tüm dünyada bağışıklık sistemini güçlendirdiği için büyük rağbet gören arı ürünlerinden arı zehri üretimi için Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alt yapı ve yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Ülkemiz arıcılığı için katma değeri en yüksek ve yeni bir üretim modeli olan “Arı Zehri” üretimi, pazarlanması ve kullanımı hakkında istişarelerde bulunarak mevzuat oluşturulması için altyapı oluşturacak ‘Arı Zehri Arama Çalıştayı’nda arı zehri çıkarılması ve üretimi ile ilgili yasanın bir an önce çıkarılması istendi.



“Gramı 100200 dolar”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Türkiye’nin önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu, arıdan elde edilen zehrin gramının 100200 dolar arasında satıldığını, fakat arı zehri konusunda yasal bir mevzuatın bulunmadığını belirterek Sağlık ve Tarım bakanlıklarının bir araya gelerek yasal mevzuat altyapısını oluşturmaları gerektiğini açıkladı. Şahin, “Arı zehri üretimi son yıllarda ülkeler arasında ciddi bir şekilde yerini aldı. 2 yıldan bu yana hem Sağlık Bakanlığından hem de Tarım ve Orman Bakanlığından böyle bir çalışmanın yapılarak bu konunun yönetmelik ve mevzuata oturtulması konusunda taleplerimiz var. Muğla arıcılıkta mihenk taşı. Biz Apiterapi diyoruz, dünya bilimi arı zehrini de bunun içinde tutuyor. Dünyanın ikinci arı üretimine sahibiz, bal üretiminde zirvedeyiz, bunu daha da ileriye taşımamız gerekir. Yine Arı Sütü, Polen ve Propolis’ te iddialı konuma gelmemiz lazım. Biz dünyanın en iyi arıcılık kongresini yapan ülkeyiz. Apiterapi ürünlerinde zirve yapmamız lazım. 3 yıldan bu yana arı zehri üretimi ülkemizde var, bunu resmileştirmek istiyoruz. Gramını 100 dolar 200 dolar diyoruz. En iyi arı zehri ülkemizde üretiliyor. Çünkü biz 9 ay arıcılık yapıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz var. 12 bin endemik bitki çeşidimiz var. Bu konuda ArGe’miz çok iyi. Sağlık ve Tarım Orman Bakanlığının bir araya gelerek mevzuatı oluşturmamız lazım. Bunun için Bakanlıklarımızdan tek ricam var, yönetmelik ve tebliğlerin bir an önce çıkartılması” dedi.



“1 milyon arı kolonisinden, 1 milyon gram arı zehri üretilebilir”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’da geliştirilen bir makine ile bir saatte 60 kovan kolonide arı zehri sağımı yapıldığını belirtti. Saylak, “Neden arı zehri? Artık Muğla ülkedeki 15 milyon arı kolonisine ev sahipliği yapacak duruma geliyor. Çam balı üretimi hızla devam ediyor. Dünya çam balı üretiminde zirvedeki yerimizi arı zehri üretimine de yansıtabiliriz. Muğla’da geliştirilen makine ile 1 saatte 60 kovan kolonide arı zehri sağımı yapılabildiği gibi, 1 milyon koloniden 1 milyon gram arı zehri üretimi gerçekleştirilebilir ve böylece 50 milyon dolar gelir elde edilebilir. Bu hem ülke ekonomisi, hem de üreticilerimiz için müthiş bir gelir kaynağıdır. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi sonrasında immun sistemi güçlendiren arı ürünlerini tüm dünya keşfetti ve ciddi bir talep var. Şimdi merdiven altında üretilen arı zehrinin, yasa, yönetmelik ve kodeksimize sokularak, hem merdiven altı üretimden kurtarmak hem de gerekli hijyenik ortamlarda üreterek ülkemize ve üreticimize katma değerli yüksek bir gelir elde etmenin çabasındayız. Bu çalıştaydan çok iyi sonuçlarla çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’yi bilgilendirdim, çok mutlu oldu” dedi.



“Arı zehrinin ilaç olarak kullanımı oldukça eskilere dayanıyor”

Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada; “Arı zehrinin ilaç olarak kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Bugün arı zehrinin kimyasal bileşenlerinin, bundan daha fazlasına olanak tanıdığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Muğla ili arıcılık potansiyelinden yola çıkarak Üniversitemizde kurulan araştırma merkezimiz bu konuda önemli projelere imza atmaktadır. 2019 yılının son aylarında “Muğla bal arısından elde edilen arı zehri örneklerinden elde edilen kimyasal kompozisyonu ve küvez aktiviteleri tespiti” başlıklı projesi kapsamında geliştirilen arı zehri kimyasal içerik analizi Üniversitemiz Gıda Analiz Laboratuvarında yapılmaya başlandı İlerleyen süreçte de dünyadaki arı zehri üretim alanında rekabet gücümüzü daha fazla arttırabileceğimizi düşünmekteyim” dedi.



Arı zehrinin faydaları

Arı zehrinin içinde Melittin adında bir madde bulunuyor. Bu madde yapısı bozulmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan saman ve nezle gibi hastalıklar, iltihaplı eklem romatizması, kalp ve damar hastalıkları, sinir hücrelerindeki deformasyon, cilt hastalıkları, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, bölgesel sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

