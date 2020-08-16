Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar tututlandı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince tespit edilen şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Milas’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince arama yapılmış, aramada 120 gram skunk, 30 gram kokain ele geçirilmişti.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu kapsamında gözaltına alınan A.K. ve M.G. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı.
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