Menteşe'de taş ev küle döndü

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi'nde meydana gelen yangında 64 yaşındaki Süleyman Bedir'e ait taş ev küle döndü.

Yangın, Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkiinde bulunan bir taş evde meydana geldi. Dün gece 23:30 sıralarında başlayan ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen 64 yaşındaki Süleyman Bedir'e ait ev yarım saat içerisinde küle döndü.

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