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Otomobil tamamen yandı Muğla’da çam ormanları ile kaplı alanda otomobilde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İHA

Otomobil tamamen yandı Muğla’da çam ormanları ile kaplı alanda otomobilde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla’da seyir halindeki otomobil alev alması sonrası tamamen yandı. Alevlerin ormana sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile önlendi.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi AkbükTurnalı yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet Ali Özdemir’e ait 48 AD 411 plakalı araç ormanlık alanda hareket halinde iken aniden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Alev alev yanan araca ekiplerin müdahale etmesi sonucu tamamen söndürüldü. Çevresi çam ormanları ile kaplı alanda yanan araçtan çıkan kıvılcımların ormana sıçraması önlenirken, aracın yangın sonrası tamamen yandığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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