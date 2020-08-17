Menteşe Belediyesi kırsaldaki yolları kışa hazırlıyor

Menteşe Belediyesi, kırsalda 39 Bin 800 metrekare yola beton dökerek, yolları yaya ve araç trafiği için uygun hale getirdi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yol çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Covid 19 salgının ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren tüm tedbirlerimizi alarak, tüm kaynaklarımızı vatandaşlarımızın sağlığı için seferber ettik. Salgın ile başarılı bir şekilde mücadele eden belediyelerin başında geliyoruz. Bu süreçte belediyemizin hizmetlerini de aksatmadan yürütmeye çalıştık. Yaz dönemi boyunca yollarımızı yeniledik, bakım ve onarımlarını yaptık. Özellikle kırsal mahallelerimizde sorumluluğumuz alanındaki yollara beton dökerek, yaklaşan kış mevsimi öncesi yeniledik. Çiftlik Mahallemize 1.500 metrekare, Yeşilyurt Mahallemize 6.000 metrekare, Ortaköy Mahallemize 12.000 metrekare, Bozyer Mahallemizde 2.500 metrekare, Kuzluk Mahallemizde 600 metrekare, Yerkesik (Yeniköy) Mahallemizde 2.200 metrekare, Gülağzı Mahallemizde 5.500 metrekare, Yerkesik Mahallemizde 5.000 metrekare, Yeniköy Mahallemizde 4.500 metrekare yola beton dökerek, yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdik.” dedi.

Başkan Gümüş Yeniköy Mahallesindeki yol çalışmasının devam ettiğini belirterek, “Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için, yollarımızı yaya ve araç trafiği için uygun hale getiriyoruz. Kış mevsimi öncesi imkanlarımız doğrultusunda gelen talepleri değerlendirip, yollarımızı kışa mevsimine hazırlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.