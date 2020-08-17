Muğla'da müstakil taş ev yandı

Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı taş ev kullanılamaz hale geldi.
Menteşe'nin kırsal Yemişendere Mahallesi'ndeki Süleyman Bedir'e (64) ait müstakil taş evde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içinde söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Bedir'in yangın sırasında Muğla'ın merkez ilçesi Menteşe´deki diğer evinde olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Aykut KURT
2020-08-17 12:28:20
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