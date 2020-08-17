Muğla Milas’ta orman yangını

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Muğla’nın Milas ilçesi Kayadere Mahallesi’nde orman yangını çıktı.



Yangın, Milas'ın Kayadere Mahallesi’nde saat: 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havdan ve karadan müdahale ederken, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer yangını kontrol altına almak için yangında görev yapıyor.

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