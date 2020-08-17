Kaçak hafriyatın önüne drone ile geçiliyor

Kaçak hafriyat döküm alanlarını sıkı bir şekilde takip eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için drone ve hafriyat araçları uydu takip sistemi ile denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Drone kullanma ehliyeti bulunan Büyükşehir Belediye personeli ile kaçak hafriyat dökümü alanlarını kontrol eden Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şüpheli durumlarda, gördüğü kamyonlara anında müdahale ediyor.

2020 yılında 200 Bin TL idari para cezası uygulandı

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için il genelinde rutin olarak denetimler yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, uygunsuz yerlere çöp, moloz, inşaat atıkları atarak çevreyi kirleten şahıslara cezai işlem uyguluyor. Bu doğrultuda 2020 yılının ilk 6 ayında Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen 414 denetimde kusur işleyenlere 200 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediyesi olarak çevre hassasiyeti ile hareket ediyor, şehrimizin doğasını, çevresini, suyunu, toprağını korumak adına hayata geçirdiğimiz drone ve hafriyat araçları uydu takip sistemi ile kaçak dökümlerin önüne geçiyoruz. Şehrimizde hafriyat, moloz ve çevre kirliliğine neden olacak tüm dökümlere karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyor, karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili birimlere bildirmelerini rica ediyoruz” denildi.

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