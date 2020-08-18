Muğla’da konut satışlarında yüzde 126,5 artış Konut kredi faizlerindeki düşüş sonrası Muğla’da konut satışları Temmuz 2020 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 126,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Konut satışları yüzde 126,5 arttı.

Muğla’da konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 126,5 oranında artarak 3 bin 237 oldu. Bu satışların 964’ü ilk satış, 2 bin 273’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 20’nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 857,1 arttı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 857,1 oranında artış göstererek Bin 627 oldu. Bin 627 ipotekli satışın 511’i ilk satış, Bin 116’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 57 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 27,9 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında artış göstererek Bin 610 oldu. Bu satışların 453’ü ilk satış, Bin 157’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,4 azaldı

Muğla’da Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 oranında azalarak 69 oldu.

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