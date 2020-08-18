Teknede düşüp yaralanan turist kadına ilk müdahale sahil güvenlikten



FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, günübirlik tur teknesi içinde merdivenlerden düşerek yaralanan İngiliz kadın turiste ilk müdahale sahil güvenlik ekipleri tarafından yapıldı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen tur teknesinin kaptanı Mehmet Yılmaz'ın görüntülerde, "Aradım 10 dakika da geldiler. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Ülkeye yönetenlerin başarısıdır bu. Allah Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sağlık versin. Sağlık konusunda geldiğimiz nokta buna örnektir" dediği duyuldu.

Fethiye'nin cennet koylarına günübirlik tur düzenleyen gulet tekne, dün akşam üzeri Akvaryum Koyu'nda mola verip, demirledi. İddiaya göre teknenin ikinci katında güneşlenen İngiliz kadın turist, lavaboya gitmek için merdivenlerden inerken dengesini kaybedip, yüz üstü ahşap zemine düştü. Tekne mürettebatı durumu kaptan Mehmet Yılmaz'a haber verdi. Kaptan, telsiz anonsuyla Sahil Güvenliğe ihbarda bulunup, yardım istedi. Sahil Güvenlik botu sağlık ekibi eşliğinde 10 dakika içinde tekneye ulaştı. Yaralı İngiliz kadın turiste ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeyle güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınan turist kadın, kıyaya çıkarılarak, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'ARADIM 10 DAKİKADA GELDİLER'

Yaralı turist kadının tahliye edildiği anlar, günübirlik tur teknesinin kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kaptan Yılmaz'ın, "Aradım 10 dakika da geldiler. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Ülkeye yönetenlerin başarısıdır bu. Allah Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sağlık versin. Sağlık konusunda geldiğimiz nokta buna örnektir" dediği duyuldu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE (Muğla), (DHA)

2020-08-18 12:20:38



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