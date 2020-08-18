1’inci Uluslararası karikatür yarışması sonuçlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır ulusal olarak devam ettirdiği bu yıl ise uluslararası olarak düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk 7’ye giren karikatürler benzerlerinin tespiti için https://www.mugla.bel.tr adresinden askıya çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır ulusal olarak devam ettirdiği bu yıl ise uluslararası olarak düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk 7’ye giren karikatürler benzerlerinin tespiti için askıya çıktı. ‘Göç’ teması ile düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda https://www.mugla.bel.tr adresinden askıya çıkan ilk 7 eser 23 Ağustos’a kadar askıda kalacak. 1 haftalık askı süresinin tamamlanmasının ardından dereceye giren karikatürler açıklanacak.

Bu sene ilk olarak düzenlenen 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda hem yerli hem de yabancı sanatçılar yarıştı. ‘Göç” teması ile düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasına 326 kişi 748 karikatür ile katıldı. Karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 yabancı eser, Türkiye’nin 38 farklı ilinden ise 271 Türk eser yer aldı.

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