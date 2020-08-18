Bodrum Otogarına ulaşımı kolaylaştıracak ara yollar tamamlandı

74 Milyon yatırımla Bodrum İlçesine kazandırılan yeni Bodrum Şehirlerarası terminaline ulaşımı kolaylaştıracak TorbaBodrum merkez

ve Gündoğan istikametine ara yolların yapımı tamamlandı.

Vatandaşların ve otobüslerin terminale ulaşımını kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için Bodrum terminalinin yan yol bağlantısı kapsamında mevcutta bulunan üçgen ada kaldırıldı. Yerine projedeki koordinatlara göre yeni kavşak kolu yapıldı. Torba kavşağından Gündoğan istikametine doğru Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yolun yeni kavşağa bağlantısı tamamlandı.

Torba Kavşağı’ndan Bodrum yönüne doğru terminal alanına gidecek olan 200 metrelik yolda alt temel, plentmiks temel, bitümlü temel, binder ve aşınma tabakaları serimi yapıldı ve tüm asfalt imalatları tamamlandı. Çizgileri de yapılan yollar yeni terminale bağlantıları sağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak.

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