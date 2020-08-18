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Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi Deniz dibine duvar ören otellere ceza yağacak

İHA

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin ardından Pina yarımadasına giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.

Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi Deniz dibine duvar ören otellere ceza yağacak

Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin ardından Pina yarımadasına giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.
Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talimatıyla Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri otellerin olduğu bölgeye tekne ile giderek incelemelerde bulundu. Fotoğrafları çekilen Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutuldu. Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.

Üstünde iskele, altında duvar
Tekneyle otellerin önüne giden Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denizin üstündeki iskelelerin neredeyse denizin ortasına gelecek kadar büyük olduğunu tespit etti. Adada bulunan başka bir otelin de denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü görüldü. Otellerin sahillerine dökülen beyaz kumlar da dikkatlerden kaçmadı. Rant uğruna kıyıları yok eden oteller hakkında yeniden plan ölçümleri yapılacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi.

Deniz dibine duvar yapanlara ceza yağacak
Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz tarafından teker teker duvarların olduğu yerler, dolgu yapılan yerler ve plana aykırı yapılan yapılar yetkililere gösterildi. Yetkililer yapılan yasa dışı uygulamaların fotoğraflarını çekerek tutanaklarını tuttu. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacağı, deniz dibine duvar ören otellere ecrimisil cezası keseceği öğrenildi. Tutulan tutanakların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım İl Müdürlüğüne gönderileceği de bildirildi. 3 kurumun ise ayrı ayrı otellere ceza yazacağı ve duvarların bir an önce kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.
Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ettiği için Tarım İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Müdürlüğünün de harekete geçtiği öğrenildi.

Türkiye’nin kıyıları değişiyor
Bazı otel ve sitelerin ise kış aylarında dikkat çekmeden beton blokların üzerine tekrar beton blok koyarak önce duvar ördüğü, ardından duvarların içine moloz koydukları ve kum sererek sahilleri plajları haline getirdikleri de ortaya çıktı. Ege kıyılarının şeklini değiştiren bu durum karşısında ise Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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