Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geldiği nokta İngilizleri bile şaşırttı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren İngiliz uyruklu bir kadın deniz ortasında seyreden tur teknesinde merdivenlerden düşünce ekipler seferber oldu. Denizden 112 Acil servisi arayan görevlilerin çağrısı üzerine sağlık ekipleri 10 dakikada Sahil Güvenlik ekiplerinin sürat teknesi ile yaralının bulunduğu tur teknesine ulaştı. Yerli ve yabancı turistler Türkiye’nin sağlık sisteminde geldiği noktayı görünce adeta şaşkınlıklarını gizleyemeyerek görevlilere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre; Tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde İngiliz uyruklu bir kadın, sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte hem denizden izlemek hem de birbirinden güzel koyları görebilmek için tura katıldı. Günü birlik Tur teknesi ile gezisinin devam ettiği sırada hamile olduğu belirtilen İngiliz kadın, tur teknesinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Bunun üzerine tekne kaptanı başta olmak üzere görevliler karadan ulaşımın olmadığı koydan 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

112 Çağrı merkezindeki görevli ekipler bir yandan telefonla yaralı şahsa yapılması gerekenleri tarif ederken diğer yandan da ekipleri hemen bölgeye sevk etti. Sağlık görevlileri Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı sürat teknesini kullanarak denizden 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde İngiliz turistin bulunduğu günü birlik tur teknesine ulaştı. Güvenli bir şekilde sürat teknesine alınan yaralı İngiliz kadın, yine sürat teknesi ile limana oradan da hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Bu arada olayı cep telefonları ile görüntüleyen teknedeki yerli ve yabancı turistler kısa sürede denizin ortasında beliren 112 sağlık ekiplerini görünce adeta şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, çektikleri görüntülerin de sosyal medyadan “Türkiye’yi kötülemek isteyenlere karşı bunu yayalım. İşte Türkiye’nin sağlıkta geldiği nokta budur” yorumuyla yayınladılar.

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