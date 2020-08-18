Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi’ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar ...
Küdür Yarımadası'ndaki son yapılaşma yıkılıyor
YEREL HABERLER Küdür Yarımadası'ndaki son yapılaşma yıkılıyor
Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geldiği nokta İngilizleri bile şaşırttı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz ...
Komutanlardan Başkan Oktay'a ziyaret
YEREL HABERLER Komutanlardan Başkan Oktay'a ziyaret
Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı
YEREL HABERLER Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak ...
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi Deniz dibine duvar ören otellere ceza yağacak
YEREL HABERLER Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete ...
Ula'da 460 dönümlük alan mera olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Ula'da 460 dönümlük alan mera olarak hizmet verecek
Bodrum Otogarına ulaşımı kolaylaştıracak ara yollar tamamlandı
YEREL HABERLER Bodrum Otogarına ulaşımı kolaylaştıracak ara yollar ...
1’inci Uluslararası karikatür yarışması sonuçlanıyor
YEREL HABERLER 1’inci Uluslararası karikatür yarışması sonuçlanıyor
Teknede düşüp yaralanan turist kadına ilk müdahale sahil güvenlikten
YEREL HABERLER Teknede düşüp yaralanan turist kadına ilk müdahale ...
Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler
YEREL HABERLER Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar ...
Yaralı turistin yardımına sahil güvenlik yetişti
YEREL HABERLER Yaralı turistin yardımına sahil güvenlik yetişti
Muğla’da konut satışlarında yüzde 126,5 artış Konut kredi faizlerindeki düşüş sonrası Muğla’da konut satışları Temmuz 2020 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 126,5 oranında arttı.
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışlarında yüzde 126,5 artış Konut ...
Milas'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (2)
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün anında müdahalesi faciayı önledi Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün anında müdahalesi ...
Marmaris'te Yelken yarışları tekrar strat verdi
YEREL HABERLER Marmaris'te Yelken yarışları tekrar strat verdi
Milas'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (1)
Bodrum'da, dubleks evde yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da, dubleks evde yangın
Kaçak hafriyatın önüne drone ile geçiliyor
YEREL HABERLER Kaçak hafriyatın önüne drone ile geçiliyor
Muğla'nın ciğerleri yanıyor
YEREL HABERLER Muğla'nın ciğerleri yanıyor
Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor
YEREL HABERLER Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor
Bodrum'da Torba-Kızılağaç yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Bodrum'da Torba-Kızılağaç yolu tamamlandı
Muğla Milas’ta orman yangını
YEREL HABERLER Muğla Milas’ta orman yangını
Bodrum’a gelen 2 milyar dolarlık yat, 3,5 milyon liralık yakıt aldı Yakıt tankerlerinin biri gitti biri geldi
YEREL HABERLER Bodrum’a gelen 2 milyar dolarlık yat, 3,5 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X