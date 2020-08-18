Köpeğin, traktörün kaputu üzerindeki yolculuğu kamerada



Hasan AKYILDIZ/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, hareket halindeki traktörün motor bölümü üzerinde yolculuk yapan köpek görenleri şaşırttı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün, Ortaca Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde görevli Abdurrahman D.'nin kullandığı traktörün motor kaputu üzerine çıkarak yolculuk yapan köpek, şaşkınlık yarattı. Arkasında ilaçlama makinesi takılı olan Ortaca Belediyesi'ne ait traktörün üzerinde rüzgarla serinleyerek yolculuk yapan köpek ilgi odağı oldu. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen köpek, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca HASAN AKYILDIZ

2020-08-18 21:25:26



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