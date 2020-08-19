2. etap Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar atıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne yapılacak olan 2. etap Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi'nin imza töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirildi. 54 milyon liraya mal olacak tesis tamamlandığında 125 bin kişilik nüfusa göre yapılan tesisin kapasitesinin 250 bin kişilik kapasiteye çıkacağı açıklandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bu yatırımı KDV dahil 54 milyon liraya yapıyoruz. Yine Fethiye'de yapımı devam eden 65 milyon liralık Ölüdeniz isale hattı var. Bu projeyle isale hatlarındaki bazı aksaklıklar giderilecek ve o bölge de kanalizasyona bağlanacak. Mevcut tesis 2 kat kapasiteye çıkacak. En önemlisi Muğla merkezde yaptığımız gibi arıttığımız suyla yeşil alanları sulayacağız. Muğla'nın yüzde 90 yeşil alanı bu sularla sulanıyor" dedi.

Gürün, "Yıllardır Muğla'nın altyapı eksiklikleri devam ediyor. Kentimizin altyapısı için yaklaşık 6,5 ile 7 milyar lira arasında bir yatırıma ihtiyacı var. Dünya Bankası'ndan aldığımız kredilerle yatırımlarımızı yapıyoruz. Bodrum'da da arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Şuan inceleme safhasındayız. Muğla'da kurduğumuz tesisleri yaz nüfusunu da göz önüne alarak kuruyoruz. Bu nedenle yatırım maliyetleri çok daha yüksek oluyor. Bizim temennimiz bakanlıkların yaz nüfusumuzu da göz önüne alarak Muğla'nın altyapısına yatırım yapmasıdır" diye konuştu.

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