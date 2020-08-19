Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması için GEKA ile protokol imzaladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması için GEKA ile protokol imzaladı.

İHA

Muğla'nın turizm merkezlerinde yaz aylarında artan nüfus ve araç trafiğine çözüm noktasında Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını canlandırmak için hareke geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması işi liman yatırım fizibilitesi için (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı.

Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması için GEKA ile protokol imzaladı.

Muğla’nın turizm merkezlerinde yaz aylarında artan nüfus ve araç trafiğine çözüm noktasında Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını canlandırmak için hareke geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması işi liman yatırım fizibilitesi için (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı.
GEKA fizibilite çalışması için 199 bin TL hibe vereceği projede, Bodrum Yarımadası ve çevresinde fizibıl olan deniz hatları tespit edilecek ve bu hatlar için gerekli altyapı çalışmaları hazırlanarak yatırım yapılacak. Bodrum Yarımadası çevresinde hayata geçecek proje ile Bodrum’un turizm noktaları arasında ve uygun yolculuk değerlerine ulaşılması sağlanacak.
Proje kapsamında Bodrum Akyaka, Bodrum Marmaris gibi güzergâhlarında hizmet vermek hedeflendi. Bu çalışmalar sonucunda bir deniz ulaşım modeli kurulacak. Muğla’nın diğer kıyılarında da bu model örnek alınarak yatırımlar yapılacak.
GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan; kültür turizmini de destekleyecek bu fizibilite çalışmasının Muğla’nın yerel özelliklerine oldukça uygun bir proje olduğunu, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi gibi fırsatlar doğuracağını ifade ederken diğer illere de örnek oluşturacağını söyledi.
Başkan Gürün: Denizlerimizde ulaşım ağı için çalışıyoruz
1480 km kıyı şeridi, dantela gibi kıyıları İle Muğla’nın mavi yolculuğun başladığı şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün bu güzelliklerin deniz yoluyla da görülmesi, ulaşımın denizlerden sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Gürün; “Muğlamızda özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerimizle ilçelerimizin nüfusu 23 katına çıkıyor. Birbirinden değerli ilçelerimizi görmek isteyen misafirlerimiz için karadan olduğu gibi denizden de ulaşım imkanı sağlamaya çalışıyor, örneğin Bodrum’dan Datça’ya araçlı feribot seferi düzenliyoruz. Muğla büyük bir coğrafya olduğu için sadece karadan değil deniz ulaşımını da kullanarak vatandaşlarımıza hizmet götürmek istiyoruz. GEKA ile birlikte deniz ulaşım modelleri için protokol imzaladık. Onların desteği ile kısa sürede masmavi sularımızda vatandaşlarımıza hizmet götürmek istiyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınar Gültekin’in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir kamera ve HTS sinyal analizlerine ilişkin taleplerinin reddedildiğini belirterek Sulh Ceza Hakimine başvuru yaptıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Pınar Gültekin’in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine ...
Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki
YEREL HABERLER Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki
Müjde Ar'ın Bodrum'da 'gürültü kirliliği' şikayeti sürüyor
YEREL HABERLER Müjde Ar'ın Bodrum'da 'gürültü kirliliği' şikayeti ...
2. etap Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER 2. etap Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar ...
Bodrum Belediyesi 115 sarnıcın bakımını tamamladı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi 115 sarnıcın bakımını tamamladı
Marmaris’te sosyal mesafeli film keyfi
YEREL HABERLER Marmaris’te sosyal mesafeli film keyfi
Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları
YEREL HABERLER Avrupalı zenginlerin mega yatlarıyla adresi Güney Ege ...
Türkiye’nin Tek Ekolojik Plajı
YEREL HABERLER Türkiye’nin Tek Ekolojik Plajı
Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: “Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz” "Cinayetin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: “Başka faillerin ...
Aliye teyze, yolu yine kapattı
YEREL HABERLER Aliye teyze, yolu yine kapattı
Türkiye’de bir ilk; deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı Duvarların tespiti için tüm ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk; deniz dibindeki duvarlara ceza ...
Marmaris'te yıldızların altında sinema keyfi
YEREL HABERLER Marmaris'te yıldızların altında sinema keyfi
Ata tohumlarının hasadı başladı Menteşe Belediyesi’nin GEKA desteği ile ürettiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Ata tohumlarının hasadı başladı Menteşe ...
Datça'da, nurlu badem hasadı
YEREL HABERLER Datça'da, nurlu badem hasadı
Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar ...
Köpeğin, traktörün kaputu üzerindeki yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Köpeğin, traktörün kaputu üzerindeki yolculuğu ...
Marmaris yolunda kaza: 4 yaralı Muğla’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
YEREL HABERLER Marmaris yolunda kaza: 4 yaralı Muğla’da iki aracın ...
Küdür Yarımadası'ndaki 'kaçak' iskeleler yıkılıyor
YEREL HABERLER Küdür Yarımadası'ndaki 'kaçak' iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşler (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar ...
Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı
Küdür Yarımadası'ndaki son yapılaşma yıkılıyor
YEREL HABERLER Küdür Yarımadası'ndaki son yapılaşma yıkılıyor
Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geldiği nokta İngilizleri bile şaşırttı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz ...
Komutanlardan Başkan Oktay'a ziyaret
YEREL HABERLER Komutanlardan Başkan Oktay'a ziyaret
Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı
YEREL HABERLER Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X