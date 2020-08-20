Artan hırsızlık olayları vatandaşı tedirgin ediyor

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Milas’ta artan hırsızlık olayları vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Hayıtlı Mahallesi sakinleri mahallelerinde artan hırsızlık olaylarından dolayı mağdur ve tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istediler. Hırsızlık olaylarının yaklaşık bir haftadan beri arttığını belirten mahalle sakinleri, “Geçtiğimiz günlerde oğlumun bisikleti çalındı. Birkaç gün sonra ise ayakkabı çalmaya çalışmışlar. Resmen dadandılar. Biran evvel önlem alınmasını istiyoruz” dediler.

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