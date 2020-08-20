Zeytinlikuyu’daki görüntünün nedeni belli oldu Milas’ın Zeytinlikuyu Mahallesi’nde denizde meydana gelen kirli görüntünün sebebi tespit edildi.

Milas’ın önemli deniz kıyılarından olan ve her yıl özellikle yaz aylarında vatandaşların tercih alanları arasında ilk sıralarda bulunan Zeytinlikuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen denizdeki kirliliğin araştırılması için çalışma yapıldı.

Vatandaşların sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak, yakın sitelerin birinden sondaj ve pis sularının denize akıtıldığını belirterek paylaşımlarda bulunmasının üzerine Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme çalışmalarının ardından denize yakın mesafede olan bir sitede içme ve kullanma suyu için kuyu kazıldığı, bu çalışma sırasında da ortaya çıkan su ve çamurun denize akarak görüntü kirliliği oluşturduğu belirlendi.

Yapılan çalışma kapsamında denizden 3 ayrı noktadan ve açılan kuyudan numuneler alındı.

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