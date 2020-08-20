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Göltürkbükü ve Yalıkavak'ta Covid-19 denetimi Kaymakam Yılmaz; "Bodrum'da maske kullanımı yüzde 90'ın üzerinde

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Covid19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge kapsamında Bodrum'un Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerinde denetim gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde esnafa ve vatandaşa salgınla mücadele kuralları hatırlatıldı, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Göltürkbükü ve Yalıkavak'ta Covid-19 denetimi Kaymakam Yılmaz; "Bodrum'da maske kullanımı yüzde 90'ın üzerinde

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Covid19 Tedbirleri Denetimleri’ konulu genelge kapsamında Bodrum’un Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerinde denetim gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde esnafa ve vatandaşa salgınla mücadele kuralları hatırlatıldı, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Kaymakam Bekir Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleştirilen denetime, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Sahil Güvenlik Komutanı Utku Meral, İlçe Sağlık Müdürü Nuray Oral, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile Göltürkbükü ve Yalıkavak mahalle muhtarları ve kolluk güçleri katıldı. Denetim ekipleri, her iki mahallede de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde, her iki mahallede de esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uyduğu görüldü. Koruyucu maskesi olmayan az sayıda vatandaşa ise zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı. Ayrıca, işletmelerde ateş ölçer, eldiven ve dezenfektan kullanımı da kontrol edildi.

Vatandaşlar, Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki ekibe, Bodrum’da Korona virüs tedbirlerinin sık sık denetlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yalıkavak’ta denetim yapan ekiple karşılaşan ünlü sanatçı Orhan Gencebay da denetimlerin sıklaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’da şu an itibariyle ortalama 600 bin nüfus olduğunu belirterek “Tatil dolayısıyla, yaklaşık 200 bin nüfus haftalık olarak sirküle oluyor. Bodrum, tüm diğer turizm merkezleri gibi belli bir risk altında. Biz de Belediye olarak bununla ilgili tedbirlerimizi sıklaştırdık. Şu an da Kaymakamımız ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte sahadayız. Tedbirleri yerinde kontrol ediyoruz, ikazları yapıyoruz. Fakat bu konuda en büyük sorumluluk vatandaşımıza ve esnafımıza düşüyor” dedi.

Kaymakam Bekir Yılmaz da denetimlerin sonunda bir açıklama yaparak, Bodrum Yarımadası genelinde Covid19 kontrollerini sıklaştıracaklarını ve her gün denetim yapılacağını ifade etti. Yılmaz, “Denetimlerdeki amacımız kimseye ceza vermek değil, hem vatandaşı hem de esnafı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, kurallara uymalarını sağlamak. Bodrum’daki tedbirlere ne kadar uyarsak olumsuz yükselişten o kadar az etkileniriz. Hepimize düşen görev var, herkes öncelikle kendini korumalı tedbirli olmalı. Hijyen diyoruz, mesafe, maske diyoruz. Bodrum’da şu anda yüzde 90’nın üzerinde maske kullanıldığını görüyoruz. Bu tedbirlerin daha iyi olması için peşinde olacağız. Bizim görevimiz bu. Her vatandaşımızın toplumsal sorumluluğu da bu kurallara uymak çünkü insan sağlığından daha önemli hiç bir şey yok” diye konuştu.

Covid19 denetimlerinin önümüzdeki günlerde sıklaşacağı belirtilirken bir sonraki denetim yapılacak mahallenin Turgutreis olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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