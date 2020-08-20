Sahte alkol ve üretim malzemeleri ele geçirildi

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Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi alınmasının üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında B.T.’ye ait bir kamyonette arama yapan ekipler 10 litre içime hazır sahte alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 225 litre etil alkol ve 60 miligram anason yağı ele geçirdi.

B.T.'nin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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