Çaldılar, karaya çıkarırken yakalandılar Muğla’nın Milas ilçesinde çaldıkları tekneyi karaya çıkarmaya çalışan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

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Bodrum’dan çalınan bir tekne Milas’ta jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu. Milas’ın Kazıklı Mahallesi’nde devriye görevi sürdüren Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı Ekipleri, sahilde iki şüpheli şahıs fark etti.

Bir tekneyi araca yüklemeye çalışırken jandarma ekiplerini karşılarında gören V. E. ve İ. H. panikleyince jandarma ekipleri teknenin sorgulamasını yaptı.

Teknenin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine V.E. ve İ.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Muğla E tipi Cezaevine gönderildiler.

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