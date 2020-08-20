Ev ve ahırlara metreler kala söndürüldü

Milas’ta tarlada başlayan yangın, ikametgahlara metreler kala söndürüldü.
Milas’ın Ulaş Mahallesi’nde Zıvtalan Mevkiinde tarla yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ikametgahlar ve hayvan ahırlarına metreler kala söndürülebildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.