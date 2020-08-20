Başını yata çarpıp, denize düşen kişi öldü

Selcuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, yakıt ikmali yaparken ayağı iskelenin demirine takılınca dengesini kaybederek başını yata çarpıp suya düşen 62 yaşındaki Mehmet Aksun yaşamını yitirdi.
Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada yat hizmetleri biriminde görev yapan Mehmet Aksun, saat 16.30 sıralarında, demirli bir yata yakıt ikmali yapmaya başladı. Bu sırada ayağı iskelenin demirine takılan Aksun dengesini kaybedip, başını yata çarparak, denize düştü. Çevredekiler durumu fark edip, hemen denize atlayıp, Aksun'u sudan çıkardı. Bir yandan da durum Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aksun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-08-20 20:17:23
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