Su kanalında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde su kanalında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Fethiye Taşyaka Mahallesi 137 sokakta bulunan DSİ’ye ait su kanalında bir kedinin mahsur kaldığı bilgisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su kanalına girerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Yavru kedi ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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