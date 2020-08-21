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Hayırsever iş adamını başlattığı yardım projesi çığ gibi büyüdü Kebapçıda başlatılan yardım kampanyası sokak hayvanlarına kadar uzandı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayırsever bir işletmecinin başlattığı yardım kampanyası projesi çığ gibi büyümeye başladı. İhtiyaç sahipleri için Ramazan ayında başlatılan yardım kampanyası sokak hayvanlarına kadar uzandı.

Hayırsever iş adamını başlattığı yardım projesi çığ gibi büyüdü Kebapçıda başlatılan yardım kampanyası sokak hayvanlarına kadar uzandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayırsever bir işletmecinin başlattığı yardım kampanyası projesi çığ gibi büyümeye başladı. İhtiyaç sahipleri için Ramazan ayında başlatılan yardım kampanyası sokak hayvanlarına kadar uzandı.
Konacık Mahallesi Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde bulunan Kebbapçı isimli restoran sahibi Selahattin Özcan, geçen sene Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verdiği ücretsiz iftar yemeği geleneğini, bu sene korona günlerinde 'Evde Kal' çağrısı ile devam etti. Özcan, ilk olarak 65 yaş üstüne daha sonra yaş sınırı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi tüm kesime, Ramazan ayı ve Karantina süresince ücretsiz yemek dağıttı.
Askıda Menü, Askıda İftar şeklinde ihtiyaç sahiplerine yeni bir bakış açısıyla yardımcı olan Kebbapçı'ya, destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar ise yiyecek, içecek tedariğinde bulundu.
Gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına
İhtiyaç sahiplerine talep etmeleri durumunda ücretsiz yemek vermeye devam eden Özcan, bu seferde hayırsever hareketine sokak hayvanlarının başta sağlık hizmeti olmak üzere, temel gıdalarına yönelik tüm ihtiyaçlarını gidermek için proje geliştirdi. Günlük gelirinin bir kısmını da sokak hayvanlarına ayıran işletme, geçen seneden bu yana muhtelif yerlerde oluşturduğu su ve gıda standlarını ise aktif halde kullanmaya devam ediyor.
İşletme sahibi Selahattin Özcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk olarak geçen sene başladığımız, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi oruçlulara yemek dağıtımını bu sene de korona günlerinin başlamasıyla, Askıda Menü ve Tedarik Kabul projeleriyle kat ve kat artırarak birçok ihtiyaç sahibi hanenin yanında olmaya çalıştık. Süregelen projemize yine sahipsiz sokak hayvanlarının yanında olmak amacıyla, restoranımıza gelen müşterilerimizden aldığımız hesabın bir kısmını sokak hayvanlarının başta sağlık olmak üzere diğer ihtiyaçlarını gidermek için bir fon oluşturduk. Bu fon çerçevesinde en azından civarımızda bulunan tüm sahipsiz sokak dostlarımızın yanında yer almayı sürdürüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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