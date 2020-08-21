Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Romanyalı gazetecileri ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir dizi haber yapmak için Marmaris’e gelen Romanyalı gazetecileri ağırladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, “Hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.



Romanyalı özel bir tur operatörünün davetiyle Marmaris’e gelen Romanyalı gazeteciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. Romanya’nın önde gelen televizyon, gazete ve dergi temsilcileriyle bir araya gelen Oktay, onların sorularını yanıtladı.



Stoichi Elena Luminia, Pee Gabriela Andreea, Toader Adelina Mariana, Costea tefania Diana, Belciu Ilinca, Anchidin Ctlin, Deac Ioan Dorin, Bonciu Adrian ve Caramalu Elena Aurelia isimli gazetecileri ve Hello Holidays’ın Müdürü Veronica İordace’yi ağırlayan Belediye Başkanı Oktay, özellikle pandemi öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları anlattı. Ziyarete Meclis Üyesi Ali Kırlı da katıldı.



"Kurallara herkes uymalı"

Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte hemen tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Oktay, “Üzerimize düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek için kolları sıvadık. Tüm kurumlarla ortak hareket ederek bu süreci birlikte geçirdik. Turizm hareketliliğinin başlamasıyla vaka sayısında bir miktar artış görüldü. Burada da hem ilçemiz sakinlerine hem de tatile gelen misafirlerimize büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerekir” dedi.



"Ekonomide canlanma oluştu"

“Marmaris’in dünyada eşi benzeri yok” diyen Oktay, “Pandemi öncesi İngiltere, Çin, Finlandiya, Rusya gibi birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirmiş, 2020 sezonu ile ilgili görüşmeler yapmıştık. Eğer pandemi olmasaydı Marmaris bu sezon altın çağını yaşayacaktı. Pandemi en çok turizm sektörünü etkiledi. Kent ekonomimizin yüzde 90’ı turizm kaynaklı olduğu için Marmaris olarak bunu biz de daha fazla hissediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Son dönemde yurt dışı giriş çıkış serbestliği ile beraber turist sayısında bir artış yaşandı. Tabi ki önceki yıllarla kıyaslanamaz ancak bu bile ekonomide olumlu etki oluşturdu" açıklamasını yaptı.



Romanya’da Marmaris’in tanıtımını yapacak olan gazeteciler 5 gün Marmaris’te kalacak. İlçenin tarihi, turistik yerlerini gezen gazeteciler turistler, otel işletmecileri ve sektör temsilcileriyle de görüşecek.

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