Bodrum’da orman yangını

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum Mazı Mahallesi’nde yerleşim birimlerinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine 3 helikopter, 8 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, dumanların yerleşim birimine yakın bölgede seyrettiği görüldü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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