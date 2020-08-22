Bodrum’daki ünlü beach’leri kapatıldı

– Muğla’nın Bodrum ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan 2 beach club Kaymakamlık tarafından 4 günlük mühürlendi.

Gümbet sahilinin en hareketli 2 beach club işletmesinin Bodrum Belediye ekipleri ve emniyet güçlerince maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadıkları tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığınca ilk önce uyarı alan 2 işletme aynı şekilde kuralları ihlal edince para cezası kesildi. Pandemi kurallarına uyulmadığı 3’üncü kez tespit edilen işletmeler bugün akşam saatlerinde yetkililer tarafından mühürlenerek 4 günlüğüne işletmeleri kapattırdı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, restorankafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi işletildiği de öğrenildi.

Bodrum’da Kovid19 kurallarına aykırı bir çok işletmenin de tespit edildiği öğrenildi. Türkiye’nin en ünlü 10 gece kulübü ise süresiz olarak geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bodrum’da şu ana kadar 10 işletme süresiz 2 işletme ise 4 günlüğüne kapatılmış oldu.

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