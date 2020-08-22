Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

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Halil İbrahim KARABIYIK /MUĞLA,(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Halil İbrahim KARABIYIK

2020-08-22 07:15:48



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