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Denizlerin korkulu rüyası Bodrum’u istila etmeye başladı Yılda 2 milyon yumurta bırakıyor, onu gören balıklar yönünü değiştiriyor

İHA

Okyanusların ve denizlerin korkulu rüyası olan aslan balıkları Bodrum sularını istila etmeye başladı. Dalgıçlar tarafından çekilen ürpertici görüntülerde çok sayıda aslan balığı görüntülendi.

Denizlerin korkulu rüyası Bodrum’u istila etmeye başladı Yılda 2 milyon yumurta bırakıyor, onu gören balıklar yönünü değiştiriyor

Okyanusların ve denizlerin korkulu rüyası olan aslan balıkları Bodrum sularını istila etmeye başladı. Dalgıçlar tarafından çekilen ürpertici görüntülerde çok sayıda aslan balığı görüntülendi.
Bodrum açıklarında zaman zaman görülen aslan balığı bu sefer sürü şeklinde görüntülendi. Hint okyanusu, Büyük okyanus ve Pasifik okyanusunda deniz canlıları yok eden aslan balıklarının Süveyş Kanalı'ndan üzerinden göç ederek Akdeniz ve Ege Denizi'ne gelmeye başladığı belirtildi. Özellikle Bodrum’u istila etmeye başlayan aslan balıkları, sulardaki canlıları dikenleriyle öldürdüğü ve insanlara da ciddi zararlar vermesiyle tanınıyor. Ege denizinde aralıklarla görülen aslan balığı Bodrum’un Karaada açıklarında dalış yapan iş insanı Bülent Pamuk tarafından görüntülendi.
Aslan balığından başka canlı yoktu
Karaada açıklarındaki Pınarim1 batığı ve Dakota47 uçak batığında dalış yapan Pamuk, çevresinde gördüğü yüzlerce aslan balıkları karşısında şok oldu. Batıkların etrafını istila eden Aslan balığının bulunduğu bölgede hiçbir canlının olmadığını söyledi. 5 yıldır Akdeniz ve Ege Denizi'nde dalış yapan Pamuk daha önce yaptığı dalışlarda aynı bölgede çok sayıda balık olduğunu söyleyerek “Orfoz sinarit, Ahtapot, Lagos” gibi deniz canlılarının dalış yaptığı bölgede hiç görmediğini batığın çok uzaklarında ise çok az sayıda balık gözlemlediğini söyledi.
Bir balık 2 milyon yumurta
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş yaptığı açıklamada, aslan balıklarının yılda 2 milyon yumurta bıraktıklarını belirterek, “Bu balıklar 12,5 santigrat dereceye kadar düşük su sıcaklığına adapte olabiliyorlar. Tercihen 17,528 santigrat da yaşamlarını sürdürmekteler. Daha çok kayalık bölgelerde bulunurlar. Beslenme alışkanlıkları avcı tür özelliği gösterip, küçük balıklar, omurgasızlar ve kabuklular ile beslenirler. 1720 cm arasında, takriben 2 yaşında üreme yaşına gelirler. Yılda iki milyona yakın yumurta bırakabilirler. Kendilerini tüketen bir tür olmadığı şimdiye kadarki çalışmalarda ortaya çıkmıştır” dedi.
Aslan balığı sokmalarına karşı uyarı
Aslan Balığı sokması talihsizliği yaşayabilecek kişilere önerilerde bulunan Ateş, ”Yara bölgesinde herhangi bir diken ya da yabancı cisim var ise hemen uzaklaştırılmaları, derhal yara bölgesi 40 derece suya batırılıp 3090 dakika bekletilmelidir. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. En kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurulmaları. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen ödem olduğundan yaralanan bölge yukarı kaldırılmalıdır. Bu şekilde ödemin ağrısı hafifletilebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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