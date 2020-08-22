Milas'ta orman yangını başladı Milas’ın Karapınar Mahallesi’nde yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda hava ve kara gücü sevk edildi.

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Muğla'nın Milas ilçesi Karapınar mevkiinde orman yangını başladı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve karadan çok sayıda ekip sevk etti.

Karapınar mevkiindeki yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

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