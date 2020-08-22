Muğla'da orman yangını

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Aykut KURT/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 araöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT

2020-08-22 13:47:12



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