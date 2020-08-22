Muğla'da orman yangını (1)

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Dumanlar, şehrin bir çok noktasından da görülürken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT

2020-08-22 14:22:04



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