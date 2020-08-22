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Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

DHA

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden  bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken,  2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, geçen 01 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında 13 bin 311 iş yeri, 311 tekne denetlendi. İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen günlerde ilçe genelinde yapılan denetimlere Emniyet  Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişiden oluşan 14 ekip, Jandarma Komutanlığı'nca 57 kişiden oluşan 13 ekip,  Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca 12 kişiden oluşan 4 ekip katıldı. Koronaviras tedbirlerine uymadıkları belirlenen işletme ve teknelere toplam 692 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. Bu denetimlerin geçen 5 Ağustos'ta Gümbet Mahallesi'nde yapılan bölümünde, sosyal mesafeye uyulmadığı, maske takılmadığı, kapasitenin üzerinde müşteri alındığı, izin verilen sürenin dışında müzik yayını yapma ve ruhsatlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, toplam 10 bar ve gece kulübü süresiz kapatılıp, mühürlendi.
Dün, ünlü eğlence mekanı restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen ve yapılan uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyeti 4 gün süreyle durduruldu. Denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-08-22 15:07:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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