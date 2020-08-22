Muğla'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT

2020-08-22 15:49:39



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