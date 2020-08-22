Milas'ta orman yangını (2)

2 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında, 1 hektar tarım alanı ve 1 hektar orman alanı küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.Aykut KURT / MİLAS (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT
2020-08-22 16:35:51
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