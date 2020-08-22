2 hektar alan kül oldu Milas’ın Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 1 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Milas’ın Karapınar Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin karadan 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 1 dozer ile, 1 uçak ve 6 helikopterin ise havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 1 hektarı tarım arazisi, 1 hektarı ise orman olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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