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2 hektar alan kül oldu Milas’ın Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 1 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

İHA

Milas'ın Karapınar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 1 dozer ile, 1 uçak ve 6 helikopterin ise havadan müdahalesiyle söndürüldü.

2 hektar alan kül oldu Milas’ın Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 1 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Milas’ın Karapınar Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin karadan 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 1 dozer ile, 1 uçak ve 6 helikopterin ise havadan müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 1 hektarı tarım arazisi, 1 hektarı ise orman olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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