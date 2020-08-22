Baba ve oğula evlerinin önünde pusu Muğla’nın Milas ilçesinde baba ve oğul evlerinin önünde kuru sıkı tabancayla ateş edilerek ve bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi olay yerinden kaçtıktan sonra teslim oldu.

Milas’ın Hacıilyas Mahallesi’nde ikamet eden R.A ve oğlu A.A. gece saatlerinde evlerinin önünde saldırıya uğradı.

Kurusıkı tabanca ile R.A. ve oğlu A.A.’yı korkutan şüphelinin yanında bulunan bıçakla şahısları yaraladıktan sonra ayaklarına ateş edip, olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin ise daha sonra teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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