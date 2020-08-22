Deniz kaplumbağalarının korunmasına katkı sağlayacak proje tanıtıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik başlatılan ‘Life med turtles ‘ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Dalyan'da bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin ortağı olduklarını belirtti.

İspanya, İtalya, Arnavutluk, Tunus ve Türkiye’den temsilcilerin katılımıyla başlatılan projenin deniz kaplumbağalarının daha iyi korunması için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaska, 4 yıllık plan kapsamında farklı bölgelerde çeşitli faaliyetler yapacaklarını aktardı.

Projenin özünde kaplumbağaların denizlerdeki ölümlerinin azaltılmasına yönelik olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kaska; "Bu şimdiye kadar çok az yapabildiğimiz faaliyetlerden biri. Kumsalda korumada ve yavruların denize ulaşmasında çok başarılıyız, ama ömrünü denizde geçiren bir kaplumbağanın başına gelen problemleri hem tanımlamak, hem de korumaya yönelik önlem almak için çalışmalar yapmak zorundayız. Örneğin balıkçı ağının belli noktalarına yeşil led ışık taktığımızda kaplumbağalar ağa daha az takılıyor. Biz bu çalışmayı Türkiye’de de yapacağız. Bunun gibi güzel örnekleri proje kapsamında uygulamak amacındayız. Proje çerçevesinde ilk yardım ve bilgilendirme merkezi oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaska, rehabilitasyon merkezlerinin güçlendirilmesinin de projenin önemli kısımlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz kaplumbağalarının ilçenin tanıtımına da çok büyük katkı sağladığını hatırlatan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ise şunları kaydetti; "Bu projeler sayesinde göçmen tür olan deniz kaplumbağalarının hayat serüvenine bizde destek veriyoruz. Uluslararası kültürün ve dünya mirasının bir parçası olduğunu düşündüğümüz deniz kaplumbağalarının varlığını sürdürmesine yönelik çalışmaların destekçisi olacağız"

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