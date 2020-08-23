Datça'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 30 orman işçisi ve 25 gönüllünün 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale etmesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından başlaması nedeniyle atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Jandarma, yanan alanda inceleme başlattı.Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-23 16:25:26



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