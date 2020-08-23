Dalaman’da otomobil takla attı: 3 ölü

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, FethiyeMuğla karayolu Eski Dalaman kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise önce Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdamar’ın durumunun ağır olması nedeniyle kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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