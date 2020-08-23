Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü

DHA

Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü


Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında FethiyeMuğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice plajından Ortaca'da bulunan evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu 48 ADD 588 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Ercan KAYLI
2020-08-23 22:45:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalaman’da otomobil takla attı: 3 ölü
YEREL HABERLER Dalaman’da otomobil takla attı: 3 ölü
Takılar, gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldı
YEREL HABERLER Takılar, gelin ve damat yerine cansız mankenlere ...
Datça'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı
Datça'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
Datça'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (2)
Fethiye’de 2 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 2 ton çöp toplandı
Datça'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (1)
Türk usulü tekne kurtarma
YEREL HABERLER Türk usulü tekne kurtarma
Yatağan’da yol çalışmaları devam ediyor Yatağan Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yapılan yol çalışmalarının ardından ilçe merkezinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.
YEREL HABERLER Yatağan’da yol çalışmaları devam ediyor Yatağan ...
AK Partili Demir, “Milasımızın içme suyu ihtiyacını çözüyoruz”
YEREL HABERLER AK Partili Demir, “Milasımızın içme suyu ihtiyacını ...
Milas'ta zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Milas'ta zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına ...
Milas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Domuzlar, sürüler halinde Marmaris cadde ve sokaklarında
YEREL HABERLER Domuzlar, sürüler halinde Marmaris cadde ve ...
TIR'a çarpıp savrulan otomobil, park halindeki kepçeye çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpıp savrulan otomobil, park halindeki ...
Deniz kaplumbağalarının korunmasına katkı sağlayacak proje tanıtıldı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağalarının korunmasına katkı sağlayacak ...
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu Muğla’nın Milas ilçesinde baba ve oğul evlerinin önünde kuru sıkı tabancayla ateş edilerek ve bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi olay yerinden kaçtıktan sonra teslim oldu.
YEREL HABERLER Baba ve oğula evlerinin önünde pusu Muğla’nın Milas ...
Uyuşturucu taciri tutuklandı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri tutuklandı Milas Narkotik Suçlarla ...
149 yıllık milyon değerinde tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER 149 yıllık milyon değerinde tablo ele geçirildi
Mermer ocağında iş kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mermer ocağında iş kazası: 2 yaralı
2 hektar alan kül oldu Milas’ın Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 1 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
YEREL HABERLER 2 hektar alan kül oldu Milas’ın Karapınar Mahallesi ...
Milas'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (2)
(Görüntülü) Milas Karapınar mahallesinde orman yangını-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Milas Karapınar mahallesinde orman ...
Muğla'da orman yangını/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını/ Fotoğraflar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X