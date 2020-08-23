Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü



Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında FethiyeMuğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice plajından Ortaca'da bulunan evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu 48 ADD 588 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Ercan KAYLI

2020-08-23 22:45:43



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